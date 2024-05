Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 14 Migranten aufgegriffen

Hirschfelde, Ostritz (ots)

03.05.2024 / 23:20 Uhr / Hirschfelde

05.05.2024 / 06:05 Uhr / Ostritz 06.05.2024 / 00:20 Uhr / Hirschfelde

Die Bundespolizei hat am Wochenende an der polnischen Grenze in Ostritz und in Hirschfelde 14 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen und in Gewahrsam genommen.

Am 3. Mai 2024 kontrollierten die Beamten um 23:20 Uhr am grenznahen Bahnhaltepunkt in Hirschfelde vier Afghanen. Die Männer im Alter zwischen 22 und 37 Jahren legten zwar gültige Reisepässe vor, besitzen aber weder Visa noch Aufenthaltstitel. Sie hatten kurz zuvor die Grenze über die Neißebahnbrücke überschritten.

In Ostritz haben am 5. Mai 2024 zwei Frauen und vier Männer aus dem Sudan etwa um 06:00 Uhr die Neiße über die Fußgängerbrücke in der Bahnhofstraße von Polen kommend überschritten und wurden um 06:05 Uhr durch die Bundespolizei gestoppt. Die Migranten im Alter zwischen 19 und 40 Jahren konnten keinerlei Ausweisdokumente vorlegen.

In der Nacht zum 6. Mai 2023 griffen die Beamten wieder in Hirschfelde um 00:20 Uhr vier 22- bis 31-jährige Männer aus Afghanistan auf. Auch sie waren über die Bahnbrücke aus Polen kommend eingereist. Zwei von ihnen hatten Reisepässe, aber niemand den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei.

Die 14 Migranten wurden zur Dienststelle gebracht und Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Bundespolizei geht davon aus, dass Schleuser die Afghanen und Sudanesen zur Grenze gebracht haben und ermittelt auch wegen des Einschleusens von Ausländern. Fünf der insgesamt acht Afghanen stellten kein Schutzersuchen und wurden nach Polen zurückgewiesen. Die anderen Migranten wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

