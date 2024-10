Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 30.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person++Unfall zwischen Roller und PKW++Verkehrsunfallflucht auf "Action"-Parkplatz++

Verkehrsunfallflucht Moormerland

Leer - Am heutigen Morgen um 07:25 Uhr kam es in der Straße Im Möörken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 11-jähriges Kind befuhr mit einem Fahrrad die Straße Am Möörken in Fahrtrichtung Logaer Weg. In Höhe der Nr. 35 setzte ein bislang unbekannter Mann mit einem dunkelgrauen Bulli zum Überholvorgang an, dabei touchierte dieser das Mädchen auf dem Rad, welches stürzte. Der Fahrer des Bullis entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dem Mädchen zu helfen. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen am linken Bein. Zeugen des Vorfalls werden gesucht und mögen sich mit der Polizei in Verbindung setzen

Unfall zwischen Roller und PKW

Uplengen - Gegen 08:00 Uhr kam es in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW. Der PKW-Fahrer übersah beim Abbiegen in den Burenweg den entgegenkommenden Roller, woraufhin der Rollerfahrer stürzte und in den PKW des Verursachers rutschte. Der Rollerfahrer blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht auf "Action"-Parkplatz

Leer - Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz des Geschäfts "Action" in der Papenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 16:45-17:00 Uhr wurde ein abgeparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell