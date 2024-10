Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 27.10.2024

Leer (ots)

++Diebstahl von Motorradhelm++Einbruch in Bürogebäude++Pkw-Beschädigung durch Flaschenwurf++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfälle mit verletzten Personen++

Diebstahl von Motorradhelm

Emden - In der Zeit von 17 bis 18 Uhr muss am Samstagnachmittag ein bisher unbekannter Täter einen Motorradhelm entwendet haben. Dieser Helm (Marke MTR, Farbe schwarz, grau, grün) war an einem Kleinkraftrad angehängt. Das Kleinkraftrad stand am Stadtgarten. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Einbruch in Bürogebäude

Leer - Eine geringe Menge Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Mühlenstraße entwenden können. Die Tatzeit liegt nach jetzigem Kenntnisstand zwischen Freitagabend und dem Samstagnachmittag. Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffte(n) sich der oder die Täter über das Aufbrechen der Eingangstür. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Pkw-Beschädigung durch Flaschenwurf

Leer - In der Zeit von Donnerstagabend bis zum Samstagmorgen wurde ein Pkw BMW, Farbe schwarz, augenscheinlich durch einen Flaschenwurf beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz am Ostersteg und war an der Motorhaube und am Dach beschädigt. Zudem war die Frontscheibe zersplittert. Im Umfeld des Pkw konnten bei der Aufnahme des Sachverhalts Reste einer Glasflasche aufgefunden werden. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Trunkenheit im Verkehr

Bunde - Mit 1,12 Promille war eine 24-jährige junge Frau aus Kürten (NRW) mit ihrem Pkw unterwegs. Diese war gegen 03:30 Uhr des Samstages mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz einer Diskothek in der Straße Am Katjedeep losgefahren und konnte dann durch die Polizei in einer Sackgasse der o.g. Straße angetroffen werden. Bei einem Alkoholvortest kam dann o.g. Ergebnis heraus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Da sich auf dem Parkplatz als auch vor der Diskothek noch relativ viele Menschen aufhielten, wird gegen die Frau ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Leer - Samstagmittag kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Logabirumer Straße, in deren Folge ein 17-jähriger Mitfahrer aus Emden leicht verletzt wurde. Dieser befand sich im Fahrzeug eines 62-jährigen Pkw-Führers aus Emden, der die o.g. Straße in Richtung Hohe Loga befahren hatte und nach links auf ein Grundstück abbog. Ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Leer erkannte dieses augenscheinlich nicht oder zu spät und überholte das Fahrzeug. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und wurden relativ schwer beschädigt.

Emden - Am Samstag gegen 19 Uhr kam es auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus der Krummhörn leicht verletzt wurde. Dieser befuhr die Bundesstraße 210 aus Suurhusen kommend in Richtung Innenstadt. Ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Emden kam diesem entgegen und wollte nach links in die Landesstraße 3 in Richtung Hinte abbiegen, übersah aber das Fahrzeug des Fahrers aus der Krummhörn. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

