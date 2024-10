POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 26.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl aus Ferienwohnung

Emden - Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Ferienwohnung in der Holzsägerstraße ein und entwendete aus dieser mehrere Gegenstände. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Ein 5-jähriges Kind hat am Freitag gegen 13:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Das Kind war in Begleitung weiterer Familienmitglieder unterwegs, als es bei Rotlicht zeigender Ampelanlage die Straße an der Kreuzung Alte Landstraße/Dr.-Warsing-Straße überquerte. Das Kind stieß mit dem PKW einer 37-jährigen Frau aus Großheide zusammen, wobei es die schweren Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Emden - Diebstahl aus Drogeriemarkt

Emden - Am Freitag gegen 15:45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter mehrere Parfums aus einem Drogeriemarkt in der Neutorstraße. Der Unbekannte versuchte, fluchtartig aus dem Laden zu entkommen. Ein 15-Jähriger wurde auf den Vorfall aufmerksam und ergriff den Rucksack des Mannes, um ihn an der Flucht zu hindern. Der Täter schlug dabei um sich und traf den Jungen am Kopf. Dieser ließ den Täter los, sodass er schließlich unerkannt mit dem Diebesgut flüchten konnte. Der 15-Jährige erlitt leichte Kopfschmerzen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am Freitagabend gegen 21:50 Uhr stoppten Beamte einen 47-jährigen Emder zu einer Verkehrskontrolle. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad in der Straße An der Berufsschule unterwegs. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Westoverledingen - Bargeld entwendet

Westoverledingen - Am frühen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung im Tjücher Weg ein. Dabei überraschte er die Bewohnerin, die aufgrund der Geräusche aufgewacht war. Die Bewohnerin kam der Forderung des Täters, Bargeld herauszugeben, nicht nach. Daraufhin nahm der Mann eigenständig Bargeld der Frau an sich und flüchtete aus der Wohnung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

