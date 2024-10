Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 23.10.2024

Leer (ots)

++Handgreifliche Auseinandersetzung++Verkehrsunfall mit schweren Folgen++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Handgreifliche Auseinandersetzung

Emden - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Gehweg der Hansastraße. Dort haben sich nach jetzigem Kenntnisstand mindestens 2 Personen nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen. Hierbei soll ein 34-jähriger Mann auf eine 36-jährige Frau (beide wohnhaft Emden) eingeschlagen haben, dabei auch eine Flasche benutzt haben. Die Frau soll sich vehement gewehrt haben. Diese wurde im Gesicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst dem Emder Krankenhaus zugeführt. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verkehrsunfall mit schweren Folgen

Emden - Am Dienstagabend wurde die Polizei in Emden gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Kiefernstraße gerufen, bei dem nach jetzigem Kenntnisstand ein 89-jähriger Fahrradfahrer aus Emden durch eine Bordsteinberührung zu Fall gekommen war und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte. Dieser wurde vor Ort durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt, verstarb dann jedoch kurz darauf im Emder Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder der Beteiligung weiterer Fahrzeugführer liegen zurzeit nicht vor. Personen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Westoverledingen - Am Dienstagvormittag gab es gegen 09 Uhr auf der Großwolder Straße (B 70) einen Verkehrsunfall, in deren Folge beide Beteiligte verletzt wurden. Ein 58-jähriger Pkw-Führer aus Westoverledingen befuhr die Bundesstraße in Richtung Leer und erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw-Führer als auch der 37-jährige Lkw-Führer aus Westoverledingen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit.

