Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Büroräume - Möbeltresor entwendet

Düren (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher gelangten am Sonntag (30.6.2024) in den Besitz eines Tresors. Sie waren kurz zuvor in Büroräume auf der Stefan-Schwer-Straße eingebrochen.

Nach Angaben des 25-jährigen Geschädigten gelangten die Unbekannten um 07:26 Uhr in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Einbrecher ein Fenster der Büroräume ein und gelangten anschließend in den Besitz eines Tresors in dem sich Bargeld befand. Mit diesem entkamen die oder der Täter unerkannt. Wenige Stunden später, gegen 10:50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte beobachtet, wie eine männliche Person auf einem Parkplatz an der Josef-Schregel-Straße einen Tresor in einen Einkaufswagen hob und anschließend versuchte, diesen zu öffnen. Die eingesetzten Beamten trafen auf einen 37-jährigen Mann aus Düren der angab, den Tresor auf dem Parkplatz gefunden zu haben. Ermittlungen ergaben, dass es sich um den Tresor des 25-jährigen Geschädigten aus der Stefan-Schwer-Straße handelt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ob es sich bei ihm auch um den Einbrecher handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

