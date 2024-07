Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Autowerkstatt

Heimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (29.06.2024) und Sonntag (30.06.2024) in eine Autowerkstatt ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über ein Kellerfenster unbefugt Zutritt zu der Werkstatt. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schränke und Schreibtische. Mehrere Kundenfahrzeuge, die sich in der Werkstatt befanden, wurden durch die Unbekannten verschoben und beschädigt. Eines der Fahrzeuge entwendeten die Täter, ebenso wie elektronische Geräte. Nach Angaben des Inhabers der Werkstatt lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 23:00 Uhr (Samstag) und 11:00 Uhr (Sonntag) eingrenzen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw des Herstellers Opel, Modell Meriva in der Farbe Schwarz. Das Fahrzeug hat das amtlichen Kennzeichen DN-C852. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell