Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldeten mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Dürener Innenstadt. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass ein Pkw auf der Arnoldsweilerstraße zwei geparkte Pkw beschädigt habe. Der Fahrer, ein 27jähriger Mann aus Düren, konnte durch die Polizei noch am Unfallort angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Bei der Absuche der Fahrtroute wurde festgestellt, dass er zuvor noch zwei weitere geparkte Pkw und ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Der Mann wurde zur Polizeiwache in Düren verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro

