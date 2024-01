Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Schultoilette in Brand gesteckt - verdächtige Jugendliche flüchtig

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (25. Januar, 17:10 Uhr) einen Brand in einer Toilettenanlage in der Schule Am Lutherpark (Schillerstraße) gelegt. Ein Zeuge, der im Park spazieren war, bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr.

Offenbar hatten die Täter einen Handtuchspender sowie einen Mülleimer in Flammen gesteckt. Durch die Hitze wurde ein Fenster beschädigt, außerdem platzten Fliesen von der Wand ab und ein Teil des Putzes löste sich von der Decke. Einbruchspuren waren nicht ersichtlich, verletzt wurde niemand.

Mehrere Zeugen beobachteten, wie drei Jugendliche über einen Zaun in den Park geklettert und anschließend in Richtung Margarethenstraße geflüchtet sind. Sie werden auf 13 bis 15 Jahre und 1,50 bis 1,70 Meter Größe geschätzt. Alle drei haben eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet: Zwei der Teeanger trugen jeweils eine schwarze Steppjacke mit Kapuze; einer von ihnen hat hellblonde Haare. Ihr Komplize hat schwarze, mittellange Haare und war mit einer blaue Kappe, einer blauen Hose sowie einer grünen Trainingsjacke mit weißen/silbernen Streifen gekleidet.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

