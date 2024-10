Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 21.10.2024

Leer (ots)

++Steinwurf auf die Autobahn++Diebstahl aus Wohnung++Einbruch in Wohnung++

Steinwurf auf die Autobahn

Leer - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Steinwurf von der Autobahnbrücke am Milchweg. Die Brücke führt über die A31 zwischen den Anschlussstellen Leer-Nord und Leer-West (Emstunnel). Ein Fahrzeugführer aus den Niederlanden (46 Jahre) konnte in Fahrtrichtung Oberhausen dem Stein glücklicherweise ausweichen, so dass kein größerer Schaden entstanden ist. Zeugen wollen zu dem Zeitpunkt des Steinwurfs 2 Personen auf der Brücke gesehen haben. Diese konnten jedoch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Diebstahl aus Wohnung

Borkum - In der Zeit von Freitag bis Sonntag kam es in der Roelof-Gerritz-Meyer-Straße zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Ein bisher unbekannter Täter entwendete vermutlich während der Abwesenheit der älteren Bewohnerin Bargeld in dreistelliger Höhe und Goldschmuck. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei auf Borkum.

Einbruch in Wohnung

Weener - Eine größere Bargeldsumme und ein Sparbuch wurden aus einem Wohnhaus an der Weenermoorer Straße in der Ortschaft Weenermoor entwendet. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden von Donnerstagabend bis zum Sonntagnachmittag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Leer oder Weener.

