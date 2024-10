Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, d. 18.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Ins Gesicht geschlagen ++ Schulgebäude beschädigt ++

Ostrhauderfehn - Ins Gesicht geschlagen

Ostrhauderfehn - Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr ein 20-jähriger Rhauderfehner durch eine Körperverletzung. Der Mann saß mit einem Bekannten in der Straße Idafehn-Mitte auf einer Sitzbank, als ein Radfahrer auf ihrer Höhe stoppte und die Männer zunächst beleidigte. Anschließend schlug der Täter dem 20-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad vom Tatort. Der Polizei liegen Hinweise zur Identität des Täters vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Schulgebäude beschädigt

Weener - Im mutmaßlichen Zeitraum vom 14.10. bis zum 17.10. beschädigte ein unbekannter Täter eine Glasscheibe am Gebäude der Oberschule in der Wiesenstraße. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Wert geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

