POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 16.10.2024

Diebstahl aus Wohnung

Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einer Wohnung in der Großstraße die Geldbörse eines älteren Geschädigten entwendet. Nach hiesiger Kenntnis war die Wohnungstür unverschlossen, so dass der zurzeit unbekannte Täter leichtes Spiel hatte. Neben wichtigen Dokumenten fehlt nunmehr auch Bargeld in dreistelliger Höhe. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei Leer.

Sachbeschädigung

Emden - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag in der Zeit von 06:40 bis 15:00 Uhr ein auf dem Krankenhausparkplatz an der Bolardusstraße abgestellten schwarzen Pkw VW Passat. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Fahren ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war kurz nach Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Neus auf der Auricher Straße unterwegs. Zudem mussten die Polizeibeamten bei der Kontrolle feststellen, dass die Zulassung des Pkw seit Juli 2024 erloschen war. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Uplengen - Am Dienstagmittag kam es gegen 12:45 Uhr auf der Großsander Straße in Höhe der Ortschaft Großsander zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Ein 75-jähriger Pkw-Führer aus Uplengen befuhr die o.g. Straße in Richtung Westerstede und wollte von dieser nach links in die Meinersfehner Straße abbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch eine ihm entgegenkommende 36-jährige Pkw-Führerin aus Uplengen, die die Großsander Straße in Richtung Remels befuhr. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden diese stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 36-jährige Pkw-Führerin wurde nach hiesigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Hesel - Ein am Dienstagvormittag in der Straße Wehrden West abgestellter Pkw VW Golf wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Hesel oder Warsingsfehn.

