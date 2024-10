Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Pkw-Diebstahl ++ Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Rucksacks im Discounter++

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein 31-j. Mann weigerte sich in den frühen Morgenstunden des 15.10.2024 mehrfach ein Taxi im Bereich des Bahnhofsplatzes in Emden zu verlassen. Im Rahmen des Einsatzes tritt und schlägt der Mann in Richtung der eingesetzten Beamten. Die Beamten werden hierdurch nicht verletzt. Der Mann wird im Anschluss in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren gegen ihn wird eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Pkw-Diebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 08.10.2024 und dem 14.10.2024 wurde während der Urlaubsabwesenheit der Geschädigten ein neuwertiger, schwarzer Pkw Audi A6 von deren privat sowie gewerblich genutzten Grundstück in der Straße An der Mühle in Ostrhauderfehn entwendet.

Leer - Diebstahl eines Rucksacks im Discounter

Bereits am 02.10.2024, zwischen 14:15 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter einen im Discounter in der Papenburger Straße in Leer im Bereich der Getränkeregale abgestellten, grauen Rucksack der Marke "Nike" samt Inhalt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell