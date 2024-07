Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Hund leistet Widerstand

Backnang (ots)

Backnang:Am gestrigen Donnerstagabend (11.07.2024) leistete ein 23 Jahre alter Mann mit Hund in einer S-Bahn am Bahnhof Backnang Widerstand gegen die eingesetzten Beamten der Landes-und Bundespolizei. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:40 Uhr in einer S- Bahn am Bahnhof Backnang, welche nach Ankunft und Ausstieg der Reisenden in der Abstellgruppe abgestellt werden sollte. Hier sollen Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Deutschen Bahn AG bei der Kontrolle des Zuges auf eine schlafende Person mit Hund gestoßen sein. Laut Zeugenaussagen war es nicht möglich sich der Person zu nähern oder diese anzusprechen, da der Hund einen aggressiven Eindruck machte und im weiteren Verlauf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG in die Hand biss. Den alarmierten Beamten der Bundespolizei und einem angeforderten Diensthundeführer der Landespolizei gelang es die S-Bahneinheit zu betreten und den Mann und seinen Hund unter anderen mit einem sogenannten Hundefangstab auf den Bahnsteig zu verbringen. Da der Hundebesitzer offensichtlich stark alkoholisiert war, die Einsatzkräfte massiv beleidigte und anschließend in deren Richtung spuckte, wurde er mit Handschellen geschlossen und mit einem Dienstfahrzeug auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht. Während der Mitnahme zur Dienststelle versuchte der 23-Jährige die Einsatzkräfte wiederholt zu treten und zu schlagen. Verletzt wurde hier niemand. Der Hund wurde vorübergehend in das örtliche Tierheim in Backnang gebracht. Der deutsche Staatsangehörige muss nun unter anderen mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen

