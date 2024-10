Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.10.2024

PI Leer/ Emden (ots)

++Diebstahl aus Handtasche++Alkoholisiert mit einem S-Pedelec auf der Kraftfahrstraße unterwegs++

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Am 12.10.2024 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr zu einem Diebstahl aus der Handtasche einer 61-järigen Frau aus Leer, die sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Hohe Loga" aufhielt. Nachdem sie ihre Einkäufe getätigt hatte, stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche befand, obwohl sie dieses beim Betreten des Ladens noch überprüft hatte. Die Leeranerin berichtete, dass sie zeitweise den Eindruck hatte, dass ihr im Geschäft eine weibliche Person hinterhergelaufen sein, die sie wie folgt beschreibt: -ca. 165 - 170 cm groß -mittleres Alter -schulterlange Haare -schlanke Statur -dunkle Bekleidung Bei dem Diebstahl wurden zwei EC-Karten, ein unterer zweistelliger Geldbetrag und einige persönliche Dokumente entwendet. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Westoverledingen - Alkoholisiert mit einem S-Pedelec auf der Kraftfahrstraße unterwegs Am 13.10.2024 wurde ein Westoverledinger Ehepaar auf den Fahrer eines S-Pedelec aufmerksam, welcher gegen 02:35 Uhr auf der Bundesstraße 70 von Papenburg kommend in Fahrtrichtung Leer unterwegs war. Der Mann fuhr auf dem als Kraftfahrstraße gekennzeichneten Bereich der Bundesstraße 70 in Schlangenlinien und war in Höhe der Überführung "Alter Postweg" mit seinem S-Pedelec gestürzt. Anschließend versuchte der Mann mit seinem Fahrzeug in eine nahegelegene Siedlung zu flüchten. Das Ehepaar informierte die Polizei und konnten zwischenzeitlich den Mann weiter im Auge behalten. Eingesetzte Kräfte der Polizei konnten den Fahrer des S-Pedelec dann in Völlenerfehn antreffen. Eine Überprüfung des Mannes mit Wohnsitz in Papenburg ergab den Umstand, dass dieser mit einem Atemalkoholwert von 2,82 Promille im Straßenverkehr unterwegs war. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und den Mann musste aus Schutzgründen im polizeilichen Gewahrsam verbleiben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

