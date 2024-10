POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 12.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 12.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Wechselseitige gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfallflucht/ Bedrohung ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Versuchter Raub ++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen ++

Leer - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Im Zuge des Gallimarktes kam es am 12.10.2024, um 00:40 Uhr zu einer Widerstandshandlung durch einen 23-jährigen Mann. Dieser widersetzte sich den Aufforderungen der Polizeibeamten und zeigte sich aggressiv. In der Folge musste dieser zu Boden gebracht werden. Dabei verletzte sich der Mann durch am Boden liegende Scherben.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am 11.10.2024, um 23:30 Uhr kam es im Rahmen des Gallimarktes zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der der unbekannte Täter dem Opfer zunächst einen Kopfstoß versetzte. Im Folgenden traten und schlugen sechs bis sieben weitere unbekannte Täter auf das Opfer ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leer zu melden.

Leer - Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

In der Hauptstraße in Leer kam es am 11.10.2024, um 21:20 Uhr zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern. Dem vorangegangen waren verkehrsbezogene Streitigkeiten zwischen dem 33-Jährigen Motorradfahrer und dem 21-Jährigen Fahrzeugführer eines Pkw.

Leer - Verkehrsunfallflucht/ Bedrohung

In der Leeraner Fußgängerzone kam es am Freitag, den 11.10.2024, um 19:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Fußgänger und einem Pedelecfahrer. Im Zuge dessen verletzt sich der Pedelecfahrer am linken Arm. Nachdem der angefahrene Fußgänger den Pedelecfahrer bedroht hat, flüchtete der Pedelecfahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, den 11.10.2024, um 10:20 Uhr kam es in Leer zu einem Streit zwischen zwei Personen. In der Folge fährt die bislang unbekannte Beschuldigte mit ihrem Fahrrad gegen das Opfer und stieß im Anschluss ihr Fahrrad mehrfach gegen dieses. Das Opfer trägt eine Verletzung an der Wade davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Versuchter Raub

Am Freitag, den 11.10.2024 um 23:30 Uhr, kam es in Emden zu einem versuchten Raubdelikt. Hierbei wurde das Opfer zunächst durch einen der drei Beschuldigten festgehalten, geschlagen und zur Herausgabe des E-Scooters aufgefordert. Daraufhin stürzte das Opfer und wird am Boden liegend von allen drei Beschuldigten geschlagen und getreten. Etwaiges Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Emden - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

In Emden kam es am 12.10.2024, um 00:20 Uhr durch einen 26-jähriger Fahrer eines Pkw zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Dieser missachtete die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens in Form von Blaulicht und Martinshorn, nachdem er zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit im Innenstadtbereich Emden gefahren war. Weiterhin versuchte er mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei zu flüchten. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

