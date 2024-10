Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Pkw++Schwerer Diebstahl aus Pkw++Tätlicher Angriff auf Polizeikräfte++

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 04.10.2024 bis zum 10.10.2024 wurde ein Pkw Dacia in der Farbe Orange mehrfach mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter fügten dem Fahrzeug vorsätzlich Dellen und Lackkratzer zu, die sich an verschiedenen Stellen befinden und keinem Verkehrsereignis zuzuordnen sind. Mittlerweile belaufen sich die Reparaturkosten auf einen vierstelligen Betrag. Als Tatörtlichkeit kommen der Scheltenweg oder die Breslauer Straße in Frage. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Schwerer Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 09.10.2024, 19:15 Uhr bis zum 10.10.24, 07:50 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl aus einem Pkw Ford, welcher auf einem Parkplatz an der Isenseestraße geparkt war. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite des Pkw ein und entwendeten 60 Euro Bargeld aus der Mittelkonsole des Fahrzeuges. Zudem wurde der vordere Bereich des Fahrzeuges von den unbekannten Tätern durchsucht. Die Polizei Emden hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

Am 10.10.2024 wurde um 23.10 Uhr meldete einen 33-jähriger Mann aus Weener bei der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Ahornstraße. Er bat um das Erscheinen der Polizei. Da solche Auseinandersetzungen nach Erstmeldungen schwer einschätzbar sind, fuhren vorsorglich zwei Streifenwagen den Einsatzort an. Der 33-jährige, der die Polizei ursprünglich wegen einer vorgeblichen Straftat zu Hilfe rief, wendete sich umgehend mit hohem Aggressionspotential gegen die Einsatzkräfte. Der Mann aus Weener war sich seines Verhaltens offensichtlich bewusst und forderte die Einsatzkräfte auf ihn mitzunehmen. Die Einsatzkräfte erklärten dem Mann, dass dieses bei einer vernünftigen Gesprächsführung nicht notwendig sei. Jedoch wurde schnell klar, dass der 33-jährige gezielt die Konfrontation suchte und sich auch von vermittelnder Gesprächsführung nicht davon abbringen ließ. Auch die anwesende Ehefrau versuchte beruhigend auf den Mann einzuwirken. Als der Mann trotz aller Deeskalationsversuche dann zum Angriff auf die Beamten überging, wurde die Situation mit einer umgehenden Ingewahrsamnahme beendet. Auch hier war keine Beruhigung der Person erkennbar, so dass unter dem Einfluss von 1,14 Promille Alkohol stehende 33-jährige vorsorglich die nächsten Stunden im polizeilichen Gewahrsam verbrachte.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell