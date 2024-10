Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Meldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.10.2024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++Graffiti am Bunker++

Emden - Graffiti am Bunker

Die Polizei Emden ermittelt seit einigen Wochen in mehreren Fällen von Graffiti-Schmierereien, die in der Stadt und vornehmlich an öffentlichen Gebäuden/ Behörden angebracht werden. Zwei besonders auffällige Exemplare wurden am sogenannten "Thiele Tee - Bunker" gesichtet und von dem geschädigten Eigentümer Ende September gemeldet. Bei den auffälligen Farbschmierereien handelt es sich nicht um besonders künstlerische Bilder, sondern um den Schriftzug "KIBA". Dieser findet sich in verschiedenen Formen in der Stadt wieder. Um den Schriftzug am "Thiele Tee Bunker" anzubringen hat sich der oder die Tatverdächtige in eine gefährliche Höhe von 15-16 Metern begeben und dazu eine dort vorhandene Serviceleiter genutzt. Zudem dürften die Farbsprüharbeiten einige Zeit in Anspruch genommen haben. Da das Gebäude mit dem markanten Schriftzug über die anderen Gebäude weit herausragt, könnten Anwohner der umliegenden Häuser oder Passanten tatverdächtige Personen möglicherweise gesehen haben. Hinweise zur der Sache nimmt die Polizei in Emden entgegen. Polizei Emden 04921-8910

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell