Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nordfriesland - Diebstahl von Kupferkabeln aus zwei Umspannwerken

Nordfriesland (ots)

Seit dem 14.08.2024 kam es an den Umspannwerken in Klixbüll und Horstedt jeweils zu einem Diebstahl von mehreren hundert Meter Kupferkabel. Der Schaden dürfte in beiden Fällen im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen.

Zwischen Mittwoch (14.08.2024) 17:00 Uhr und Freitag (16.08.2024) 09:00 Uhr kam es zunächst zu einer ersten Tat in Horstedt. Die unbekannten Täter näherten sich nach ersten Erkenntnissen dem an der Bundesstraße 5 gelegenen Grundstück aus Richtung Osten (von der B 5 abgewandte Seite) und schnitten dort ein Loch in den Zaun. Auf dem Gelände wurden dann mehrere hundert Meter verbaute Kupferkabel abgeschnitten und entwendet.

Zwischen Montag (19.08.2024) 16:00 Uhr und Dienstag (20.08.2024) 06:45 Uhr kam es wenige Tage später in Klixbüll zu einer vergleichbaren Tat. Auch in diesem Fall wurde offenbar ein Zaunelement eines Umspannwerkes aufgetrennt, um sich Zugang zu dem Gelände zu verschaffen. Die unbekannten Täter schnitten anschließend auch hier mehrere hundert Meter Kupferkabel heraus und entwendeten diese.

Aufgrund der großen Menge an Kabeln ist davon auszugehen, dass sich mehrere Täter möglicherweise über einen längeren Zeitraum an den Tatorten aufgehalten und ein Kraftfahrzeug für die Tat genutzt haben. Ein möglicher Tatzusammenhang erscheint wahrscheinlich, ist aber genau wie die Hintergründe der Tat aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Husum (04841 - 8300) und die Kriminalpolizei Niebüll (04661 - 40110) ermitteln in den beiden Sachverhalten und bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell