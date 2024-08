Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Flensburg (ots)

Am späten Sonntagabend (18.08.2024) kam es in der Brixstraße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer kollidierte mit einem parkenden VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Gegen 23:00 Uhr befuhren die bislang unbekannten Täter mit einem weißen Audi Q 3 e-tron die Brixstraße in Richtung Preußerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 13 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem dort ordnungsgemäß geparkten VW Polo. Beide Fahrzeuge wurden massiv im Frontbereich beschädigt.

Der Beifahrer des Audi-Fahrers stieg zunächst aus und begutachtete den Schaden an den beiden Fahrzeugen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer setzte er sich wieder ins Auto, welches sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Das Kennzeichen (Kreis Nordfriesland) und der aktuelle Halter des Audi sind mittlerweile bekannt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Flensburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls und insbesondere nach Hinweise zu den beiden Nutzern des Fahrzeuges sowie dem Verbleib des Fahrzeuges. Hinweise werden unter der Rufnummer 0461 484 0 von der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell