POL-SI: Strategische Fahndung verlief am Dienstag erfolgreich - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Die Strategische Fahndung der Polizei in der Siegener Innenstadt läuft nun seit einer Woche. Einige Fälle wurden bereits in der Presse berichtet.

Am gestrigen Dienstag (28. Mai) liefen trotz einer Eilversammlung in Siegen, für die zahlreiche Polizeikräfte abgestellt waren, die Maßnahmen weiter. So wurden gestern insgesamt 46 Personen und sieben Fahrzeuge im Zuge der Fahndung kontrolliert. In 25 Fällen kam es zu weiteren Durchsuchungsmaßnahmen durch die Polizei. Dabei wurde am späten Vormittag in der Kölner Straße ein 22-jähriger Mann überprüft, gegen den ein Haftbefehl bestand. Die Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen daraufhin fest.

In einem weiteren Fall führten Durchsuchungsmaßnahmen eines polizeibekannten 16-Jährigen in der Bahnhofstraße zum Auffinden eines geklauten Schülertickets. Dieses nutze er offenbar dafür, sich widerrechtlich im Personennahverkehr fortzubewegen. Das Ticket kassierten die Beamten ein und es folgte eine entsprechende Anzeige.

Gegen 01:45 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (29. Mai) kontrollierten Polizeibeamte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Olpe. Die Überprüfung ergab, dass die Frau ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Fahrt endete für die 44-Jährige in der Innenstadt und sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Eine weitere Kontrolle am Dienstagvormittag im Bereich des ZOB von drei jungen Männern führte zum Auffinden eines Messers. Ein 19-Jähriger hatte ein Messer dabei, welches körpernah an einer Halskette getragen werden kann.

Insgesamt kam es im Zuge der Kontrollen zu vier Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Polizei setzt ihre Kontrollen auch in den nächsten Tagen weiter fort.

