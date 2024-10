POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.10.2024

PI Leer/Emden

++Schwerpunktkontrolle im Zusammenhang mit technisch veränderten Fahrzeugen++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Schwerpunktkontrolle im Zusammenhang mit technisch veränderten Fahrzeugen Am 04.10.2024 führte die Tuning-Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Leer/Emden in der Zeit von 16:00 Uhr bis um 01:00 Uhr am Folgetag im Bereich der Stadt und des Landkreises Leer mobile Kontrollmaßnahmen durch. Bei den Kontrollen wurde eine Vielzahl an Fahrzeugen überprüft an denen z.B. unzulässige Veränderungen festgestellt und geahndet wurden. Bei insgesamt sechs Fahrzeugen waren diese technischen Änderungen derart verkehrsgefährdend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Auch fielen einige Verkehrsteilnehmer durch das Verursachen von unnötigem und erhöhtem Lärm auf. Die Einsatzkräfte der Sonder-Kontrollgruppe leiteten 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und mussten sechs Fahrzeuge aus gefahrenabwehrenden Gründen stilllegen. Diese Art von Sonderkontrollen werden in unregelmäßigen Abständen im gesamten Inspektionsbereich wiederholt.

