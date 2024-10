Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 05.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Imbiss ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Diebstahl aus Imbiss

Leer - Im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 03.10. drangen Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der Blinke ein. Ersten Erkenntnissen zufolge erschienen die Täter in dem Zeitraum mehrfach an dem Objekt, um immer wieder Diebesgut abzutransportieren. Zu der Beute zählen u. a. Bargeld, Getränke und Süßigkeiten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,94 Promille war am Freitagabend gegen 22:35 Uhr ein 63-jähriger Mann aus Leer mit seinem PKW in der Oldenburger Straße unterwegs. Beamte hatten den Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise gestoppt. Ein Alcotest vor Ort ergab das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend gegen 20:20 Uhr in der Boltentorstraße. Ein Fahrzeugführer war mit einem PKW stadtauswärts unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Augenscheinlich hatte der PKW die Laterne noch einige Meter mit sich geschleift, ehe das Fahrzeug stark beschädigt am Straßenrand zurückgelassen wurde. Der Unfallfahrer verließ den Tatort fußläufig. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrzeugführers auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

