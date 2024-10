POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Am 02.10.2024 gegen 08:00 Uhr geriet auf der Autobahn 28 zwischen den AS Apen und Filsum in Fahrtrichtung Leer aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Lkw mit Sattelauflieger in Brand. Der Brand erfasste das komplette Fahrzeug und wurde von eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt, um Folgeunfälle durch Sichtbehinderungen zu vermeiden. Die Vollsperrung konnte nach kurzer Zeit auf die Fahrtrichtung Leer eingeschränkt werden. Zudem traten aus dem Lkw Betriebsstoffe, weshalb die Feuerwehr eine Ölsperre legte und die Untere Wasserbehörde des LK Leer informiert wurde. Die Bergung musste durch ein Spezialunternehmen erfolgen. Zum Zeitpunkt dieser Meldung besteht noch eine halbseitige Sperrung der A 28 zu Reinigungszwecken. Sollten durch den Brand Fahrbahnschäden aufgetreten sein, hält die zuständige Autobahnmeisterei die halbseitige Sperrung für den Bereich der Unfallstelle aufrecht. Zum aktuellen Zeitpunkt läuft der Verkehr wieder weitestgehend störungsfrei.

