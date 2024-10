Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Vorgarten verwüstet++Mähroboter entwendet++Diebstahl eines Pkw-Anhängers++Betrug beim Kfz-Onlinekauf++Von der Fahrbahn abgekommen++Unfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr++U-Turn führt zum Unfall++ Pkw zerkratzt++

Moormerland - Vorgarten verwüstet

In der Zeit vom 30.09.2024, 19:30 Uhr bis zum 01.10.2024, 07:30 Uhr wurde der Vorgarten eines Wohnhauses in der Sievekestraße durch unbekannte Täter verwüstet. Die Täter zerstörten dabei diverse Blumen und eine Deko-Windmühle. Auch wurde bei der Tat eine Vogeltränke entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Moormerland zu kontaktieren.

Leer - Mähroboter entwendet

In der Nacht vom 30.09.2024 auf den 01.10 204 wurde von einem Grundstück in der Kloster-Thedinga-Straße ein Mähroboter der Marke Stihl entwendet. Da sich das betriebsnotwendige Zubehör des Mähroboters noch auf dem dazugehörigen Grundstück befand, suchte die 61-jährige Geschädigte erstmal gründlich die Umgebung ab. Jedoch war der Roboter nirgendwo aufzufinden und ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwendet worden. Der Roboter hat einen Neuwert im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Diebstahl eines Pkw-Anhängers

In der Zeit vom 29.09.2024, 16:00 Uhr bis zum 30.09.2024, 16:30 Uhr kam es zu dem Diebstahl eines Pkw-Anhängers, welcher auf einem Grünstreifen am Heideweg abgestellt worden war. Bei dem Diebesgut, handelt es sich um einen Anhänger der Marke Humbaur, Mod. HA 75/100 mit einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von 750 kg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, die Polizei in Ostrhauderfehn oder Rhauderfehn zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Betrug beim Kfz-Onlinekauf

Als Interessent von Militärfahrzeugen hatte ein 33-jähriger Mann aus dem Oberledingerland am 23.09.2024 eine Anzeige eines solchen Fahrzeuges gesehen und über eine Autokaufplattform den Ankauf und die Lieferung des Fahrzeuges mit dem Anbieter vereinbart. Da alles stimmig schien, überwies der Mann der Mann einen hohen vierstelligen Betrag auf ein Inlandskonto, in der Erwartung das Fahrzeug auch zu erhalten. Nach der Zahlung des Betrages brach der Kontakt zum angeblichen Verkäufer ab und das Fahrzeug wurde nicht geliefert. Die Polizei in Rhauderfehn hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei Autokäufen im Internet besondere Vorsicht angebracht ist und von Vorauszahlungen abgesehen werden sollte.

Uplengen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 01.10.2024 kam es um 04:45 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Eine 35-jährige Frau aus Uplengen war mit ihrem Pkw auf der Schützenstraße in Fahrtrichtung Remels unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie im Seitenbereich der Straße mit einem Baum. Bei dem Unfall blieb die Frau nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Fahrzeug wurde in Eigenregie geborgen. Die Autobahnpolizei Leer war vor Ort und hat den Unfall aufgenommen.

Leer - Unfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Am 01.10.2024 kam es um 11:10 Uhr zu einem Unfall auf der Zoostraße. Ein 37-jähriger Mann mit Wohnsitz in der Samtgemeinde Jümme befand sich auf dem Gelände der dortigen Tankstelle und hatte die Absicht auf die Zoostraße einzufahren. Dabei übersah einen von links kommenden 53-jährigen Mann aus Leer, der mit seinem Pkw in Richtung Moormerland unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Man aus der Samtgemeinde Jümme eine ausländische Fahrerlaubnis mit sich führte, die aufgrund seines Wohnsitzes die Gültigkeit verloren haben könnte. Die Prüfung dazu dauert an. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Leer - U-Turn führt zum Unfall

Am 01.10.2024 kam es um 13:30 Uhr zu einem Unfall, als ein 46-jähriger Mann aus Großefehn sich auf der Heisfelder Straße zu einem 180 Grad Richtungswechsel entschloss. Er war in Richtung Stadtmitte unterwegs und befand sich ca. in Höhe des Günther-Tietjen-Ringes, als er unter Ausnutzung einer Bushaltestelle von der ursprünglichen Fahrtrichtung in die Gegenrichtung drehte. Dabei übersah der Mann, dass ein 24-jähriger Mann aus Großheide zusammen mit drei Mitfahrerinnen dort in Fahrtrichtung Nüttermoor unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei zwei Mitfahrerinnen des 24-jährigen (eine 44-jährige Frau aus Papenburg und eine 30-jährige Frau aus Holtland) bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Der 24-jährige Großheider und eine weitere 24-jährige Mitfahrerin aus Ihlow blieben unverletzt, so wie der Unfallverursacher auch. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 46jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der zweite beteiligte Wagen wies einen Frontschaden auf, blieb aber fahrbereit. Die Polizei Leer hat en Unfall aufgenommen.

Emden - Pkw zerkratzt

Am 30.09.2024 kam es in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr zu dem Umstand, dass unbekannte Täter den Pkw einer 28-jährigen Emderin zerkratzten, als die sich in einem Geschäft an der Fritz-Reuter-Straße aufhielt. Die Frau stellte an der rechten Fahrzeugseite mehrere Kratzspuren auf ca. 180 cm Länge fest, welche sie dann bei der Polizei in Emden vorzeigte. Diese hat den Vorfall dokumentiert und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, die Wache zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell