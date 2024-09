Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen stellte die Polizei Sömmerda am Wochenende gleich drei Fahrzeugführer fest, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug führten. Den Anfang machte am Freitagabend ein 19 Jahre alter Mann auf seinem E-Scooter, welcher ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Samstagmorgen wurde ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Seat in Vehra kontrolliert, welcher auch unter Drogeneinfluss fuhr. Zuletzt wurde am Sonntagmittag ein 46 Jahre alter Mann kontrolliert, der in Schwerstedt einen Pkw Audi führte und mit 0,72 Promille Alkohol in der Atemluft unterwegs war. Alle drei Personen erwartet eine entsprechende Anzeige. Außerdem wurde die Weiterfahrt jeweils unterbunden. (FR)

