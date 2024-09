Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Alkohol

Erfurt (ots)

Am Samstagabend kam es in einem Wohngebiet im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall. Zeugen hatten zuvor einen Pkw Ford beobachtet, welcher auffällig in Schlangenlinien fuhr. Beim Einparken streifte die 67-jährige Fahrzeugführerin ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Sie wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und einer Blutentnahme unterzogen. Ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. (ER)

