Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Taxigast

Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Morgen des 07.09.2024, gegen 00:00 Uhr, erlebte ein 56jähriger Taxifahrer einen Kunden der etwas anderen Art. Offenkundig aufgrund seines übermäßigen Alkoholgenusses erbrach sich der 28jährige Fahrgast in das Taxi. Der Fahrer beendete daraufhin die Fahrt und forderte den Fahrgast zur Herausgabe seiner Personalien auf, um die Reinigungskosten des Fahrzeugs umlegen zu können. Dies verweigerte der Fahrgast und wollte flüchten. Es folgte eine Auseinandersetzung, in deren Folge der Fahrgast seinen Transporteur mehrfach auf die Straße stieß. Mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge mussten daher eine Gefahrenbremsung durchführen. Weiterhin schlug der Erfurter den Taxifahrer mit der Faust in das Gesicht, wobei dessen Brille beschädigt und der 56Jährige leicht verletzt wurde. Die Personalien des uneinsichtigen Fahrgastes konnten durch die Beamten festgestellt werden, er war mit annähernd 2,5 Promille deutlich alkoholisiert. Gegen den Herrn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Kraftfahrern, welche am 07.09.2024 zwischen 00:00 Uhr und 00:15 Uhr im Erfurter Vorort Bindersleben aufgrund der Auseinandersetzung eine Gefahrenbremsung durchführen mussten oder anderweitig Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese möchten sich bitte mit dem Inspektionsdienst Süd (0361/74430) unter Angabe des Aktenzeichens 233778/2024 in Verbindung setzen. (MF)

