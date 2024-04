Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand in einem leerstehenden Gebäude

Warendorf (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag, 06.04.2024, gegen 20.00 Uhr, zu einem Brand in dem leerstehenden, ehemaligen städtischen Bauhof in Ahlen, Alte Beckumer Straße, gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte auf einer Galerie in der ehemaligen Fahrzeughalle geringe Mengen Kunststoffmüll in Brand gesetzt haben. Das Feuer wurde gelöscht, es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Zeugen beobachteten drei Jugendliche, die sich von dem Gelände zu Fuß entfernten. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bitte die drei Jugendlichen und weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

