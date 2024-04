Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Alkoholisierter Fahrradfahrer griff Mann an

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.4.2024, 19.00 Uhr griff ein 22-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße Münstertor in Telgte einen Mann an. Der Tat vorausgegangen war ein Überholversuch des 56-jährigen Telgters. Dieser befuhr den Radweg in Richtung Innenstadt und wollte den vorausfahrenden 22-Jährigen überholen. Der Hiltruper fuhr sehr unsicher und deutlich Schlangenlinien. Als der 56-Jährige in Höhe des jüngeren Fahrradfahrers war, soll der Jüngere den Älteren vom Fahrrad gerissen haben. Anschließend schlug und trat der 22-Jährige laut Zeugen sehr aggressiv auf den Telgter ein, der schwer verletzt wurde. Die Zeugen griffen ein und zogen den Tatverdächtigen von dem 56-Jährigen weg. Polizisten nahmen den jungen Mann mit zur Polizeiwache, so sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen. Rettungskräfte brachten den Telgter zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

