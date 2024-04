Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Rotlicht missachtet - Fahrer ohne Führerschein

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.4.2024, gegen 8.20 Uhr missachtete ein Autofahrer an der Kreuzung Westbeverner Straße/B51 in Telgte das für ihn geltende Rotlicht, was Polizisten beobachtet haben. Die Beamtinnen hielten den Fahrer an und stellten bei der weiteren Überprüfung fest, dass der 53-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamtinnen leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und die Halterin des Autos ein. Denn die hatte zugelassen, dass der Grevener mit dem Pkw fahren durfte.

