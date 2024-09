Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kelleraufbrüche

Kölleda (ots)

Ein Dieb trieb in den Kellerräumen der Feistkornstraße in Kölleda sein Unwesen. Nachdem die Polizei vor Ort war wurde festgestellt, dass insgesamt fünf Kellerabteile beschädigt wurden, wobei aber nur aus einem Abteil auch etwas entwendet wurde. Abgesehen hatte es der Langfinger auf ein im Keller gelagertes Zelt und einen Lautsprecher. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Wert von 400,- EUR. Der entstandene Schaden an den Kellertüren beläuft sich auf insgesamt 160,- EUR. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sömmerda zu melden. (FR)

