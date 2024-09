Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurz einen picheln

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag betrat ein Mann einen in der Erfurter Innenstadt befindlichen Einkaufsmarkt. Das Ziel des Mannes war schnell gefunden. Um auf seinen 44sten Geburtstag anzustoßen begab er sich zielstrebig zum Spirituosenregal und nahm hier eine 0,2l Flasche Pfefferminzlikör aus dem Regal. Jedoch hatte der Mann keine Geduld und trank die Flasche noch vor Ort mit einmal aus. Anschließend stellte er die Flasche zurück, um weiter mit seinen Freunden seinen Geburtstag zu feiern. Was der Mann jedoch vergaß war zu zahlen. Als Geburtstagsgeschenk bekam der Mann von der Polizei eine Ladendiebstahlsanzeige. (CS)

