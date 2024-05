POL-MG: Kupferkabelklau von Baustellengelände

Mönchengladbach (ots) - Mit unterschiedlichen Maschen haben Diebe zwei Autofahrerinnen bestohlen. Am Montag, 6. Mai, wartete eine 81-jährige Frau gegen 16.10 Uhr in ihrem geparkten Auto an der Sittardstraße auf eine Bekannte. Ein Mann klopfte gegen die Fensterscheibe. Als die 81-Jährige die Tür öffnete, breite er einen Stadtplan vor ihr aus, um nach dem Weg zu fragen. Während des Gesprächs stahl der Mann aus der ...

mehr