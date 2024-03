POL-NB: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots) - Am 12.03.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:00 und 12:30 Uhr zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Innenstadt und Oststadt von Neubrandenburg. Hierbei wurde in allen Fällen der Rucksack samt Inhalt aus den Fahrzeugen entwendet. Weiterhin waren die Opfer entweder direkt am Fahrzeug oder aber in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Die Rücksäcke konnten in einigen Fällen sogar im Nahbereich wieder ...

