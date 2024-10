POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.10.2024

PI Leer/Emden (ots) - ++LKW-Brand auf der Autobahn 28++ BAB 28 - LKW-Brand auf der Autobahn Am 02.10.2024 gegen 08:00 Uhr geriet auf der Autobahn 28 zwischen den AS Apen und Filsum in Fahrtrichtung Leer aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Lkw mit Sattelauflieger in Brand. Der Brand erfasste das komplette Fahrzeug und wurde von eingesetzten Kräften der Feuerwehr ...

mehr