Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 04.10.2024

Leer (ots)

++Brand von/durch Strohballen++Trunkenheit im Verkehr++Unfallfluchten++

Brand von/durch Strohballen

Uplengen - Gegen 12 Uhr des Donnerstages haben im Ortsteil Bühren an der Bührener Straße annähernd 200 Strohballen gebrannt und für eine erhebliche Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehren aus Uplengen waren mit annähernd 100 Einsatzkräften bei der Brandbekämpfung eingesetzt. Die Ursache des Brandes dürfte in einer Selbstentzündung der Ballen gelegen haben, Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Trunkenheit im Verkehr

Moormerland - Mit 2,06 Promille war am Donnerstagnachmittag eine 60-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland in der Straße Heinrich-Lübke-Straße unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei kam dann das o.g. Ergebnis beim Vortest heraus. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallfluchten

Leer - Bereits am Mittwoch ist es in der Zeit von 13:00 bis 13:30 Uhr in Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte hatte ihren Opel Insignia auf dem Parkplatz des dortigen Markant-Marktes abgestellt und musste letztlich nach dem Einkauf und zu Hause eine Beschädigung an der Heckstoßstange feststellen. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Leer - In der Parkstraße wurde ein abgestellter geparkter Pkw der Marke VW Transporter von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren und die hintere Stoßstange beschädigt. Die Unfallzeit liegt in der Zeit vom Mittwochabend bis zum Donnerstagmittag. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell