Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer von der Hauptstraße kommend durch den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Bahnhofstraße. Dort übersah der Mann eine Passantin, welche am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Die 21-Jährige wurde vom PKW erfasst und fiel schließlich über die Motorhaube auf den Boden. Durch die Kollision und den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

