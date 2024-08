Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers deckt mehrere Straftaten auf

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 34-jährigen Mann in der Oberen Riedstraße. Gleich zu Beginn der Kontrolle des E-Scooter-Fahrers fielen den Beamten starker Alkoholgeruch sowie ungewöhnlich große Pupillen an dem Mann auf. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille ergab, verlief auch ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine sowie den Cannabiswirkstoff THC. Als die Einsatzkräfte sich den Scooter genauer anschauten bemerkten sie, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Nach einer Abfrage in den polizeilichen Systemen wurde außerdem noch klar, dass der Roller bereits im September 2022 als gestohlen gemeldet worden war. Der 34-Jährige musste die Polizisten daraufhin auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Mannheim gebracht, da zusätzlich noch herauskam, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

