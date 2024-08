Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer kann Kollision mit Auto gerade so verhindern

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer war am Sonntag gegen 19 Uhr auf der Untermühlaustraße in Richtung Luzenberg unterwegs, als er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und dabei einen entgegenkommenden Radfahrer übersah. Der 61-jährige Fahrer eines E-Bikes fuhr auf dem Radweg der Untermühlaustraße in Richtung Jungbuschbrücke. Als er den abbiegenden Fiat-Fahrer sah, bremste er so stark, dass das Vorderrad blockierte und er über das Lenkrad fiel.

Hierdurch konnte ein Zusammenprall zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer verhindert werden. Dennoch zog sich der E-Bike-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Fahrrad fiel gegen einen geparkten VW, an dem jedoch kein Schaden entstanden ist.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

