Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 22-Jähriger wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Ihm wird der Einbruch in ein Wohngebäude vorgeworfen.

Der Tatverdächtige soll sich in der Nacht vom 29. auf den 30.07.2024 zwischen 23:30 Uhr und 05:30 Uhr Zutritt in ein Anwesen in der Heidelberger Südstadt verschafft haben. Hierbei soll er die Brüstung eines Fenstergeländers überstiegen und ein fest montiertes Fliegengitter aufgeschnitten haben und schließlich durch das Fenster in die Räumlichkeiten der im Hochparterre des Gebäudes gelegenen Wohnung gelangt sein, deren Bewohnerin gerade im Wohnzimmer schlief. Auf der Suche nach Wertsachen soll der Tatverdächtige mehr als 30 Schmuckteile im Wert von etwa 10.000 Euro an sich genommen haben und anschließend unerkannt aus der Wohnung geflüchtet sein.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der 22-jährige Mann als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Am 09.08.2024 wurde er der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Haftbefehl erließ, diesen dem Beschuldigten eröffnete und in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

