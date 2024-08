Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtsloses Fahrverhalten eines 21-Jährigen

Mannheim (ots)

Am Samstagabend fiel ein Mercedes-Benz-Fahrer gegen 21 Uhr durch sein grob verkehrswidriges Fahrverhalten im Bereich der Friesenheimer Insel auf.

Der 21-Jährige fuhr von der Bismarckstraße auf den Parkring, überquerte die Jungbuschbrücke und gelangte schließlich in die Helmholtzstraße. Während seiner Fahrt überholte er trotz durchgezogener Linie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer. Außerdem unterschritt der Verkehrsrowdy den Mindestabstand zu einem vor ihm fahrenden Audi. Anschließend überholte er diesen verbotswidrig über eine Sperrfläche. Im weiteren Verlauf wollte der 21-Jährige auch einen VW-Fahrer überholen, der dabei war, die Fahrspur zu wechseln. Der Mercedes-Benz-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, da er mit deutlich höherer Geschwindigkeit unterwegs war.

Beim Einfahren in die Bunsenstraße beschleunigte der Mercedes-Benz-Fahrer so stark, dass sein Fahrzeugheck auszubrechen drohte. Dies war mit einer deutlich wahrnehmbaren Geräuschentwicklung verbunden. Im Bereich des Archivplatzes konnte der Fahrzeugführer durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Da der Mercedes-Benz erhebliche Mängel aufwies, wurde der PKW in Verwahrung genommen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und den Führerschein des 21-Jährigen sichergestellt. Er muss sich unter anderem für eine Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell