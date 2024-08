Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto prallt beim Ausparken gegen Motorrad

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntag mit seinem Audi von einem Parkplatz auf den Dreieichenweg. Dabei übersah er um kurz vor 10 Uhr einen Motorradfahrer, der ihm auf dem Dreieichenweg in Richtung der Sandhäuser Straße entgegenkam. Der Audi prallte frontal auf das Motorrad. Dessen 65-jähriger Fahrer kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 11.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrfähig und musste abtransportiert werden. Der 42-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

