Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter schlägt Passantin - Zeugenaufruf!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr überquerte ein bisher unbekannter Mann den Kreuzungsbereich Bergstraße/Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten und lief auf eine 39-jährige Frau zu, welche dort im Bereich einer Parkbucht stand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlug der Mann der Passantin ohne Vorankündigung ins Gesicht und flüchtete schließlich in Richtung der Luisenstraße. Die leicht verletzte Frau, welche zu dem Mann in keinerlei Vorbeziehung stand, informierte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche nach ihm konnte er durch die Einsatzkräfte nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, glatzköpfig, kräftige Statur, bekleidet mit einem weißen Langarmoberteil und einer schwarzen kurzen Hose. Außerdem wirkte der Mann aufgebracht und aggressiv. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

