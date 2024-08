Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Radfahrer fährt bei roter Ampel und wird von Autofahrer erfasst

Mannheim (ots)

Am Samstag fuhr ein 39-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Parkring in Richtung Schleusenweg und missachtete eine rote Ampel. Daraufhin kollidierte dieser mit einem 44-jährige Autofahrer, welcher bei grüner Ampel, losgefahren war und einen Zusammenprall mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert, kam neben der Fahrbahn zum Liegen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Verletzungen ist bislang nichts Genaueres bekannt.

Durch die Kollision wurde das Fahrrad beschädigt und auch am Auto entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem Schnelltest. Er hatte einen Wert von knapp 1 Promille, weshalb er auch eine Blutprobe auf dem Polizeirevier abgeben musste.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell