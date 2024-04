Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkohol und Kokain

Landau (ots)

Am 05.04.2024 wurde gegen 01:40 Uhr ein 29-jähriger Volvo-Fahrer in der Westbahnstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten diverse Auffälligkeiten erkannt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Kokain stand. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell