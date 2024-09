Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Einbrüche in Wohnungen und Häuser

Marsberg, Sundern, Winterberg (ots)

Unbekannte Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Marsberg, Sundern und Winterberg unterwegs. In Marsberg sind der oder die Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Alter Postweg" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 0 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang, durchsuchten Räume und durchwühlten Schränke. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an. Ebenfalls in Marsberg gelang Unbekannten ein Einbruch in ein Haus "Am Meisenberg". Hier verschafften sie sich zwischen Dienstag, 12 Uhr und Samstag, 01 Uhr Zugang und nahmen diverse Wertgegenstände mit. In Sundern kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, den 22. September 2024 und dem vergangenen Samstag, 08:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der "Brechtingstraße". Hier flüchteten die Täter ohne Beute. In Winterberg verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Haus an der "Nuhnetalstraße". Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr bis Freitag, 21:30 Uhr durchwühlten sie Räume und Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und der Polizei Hinweise geben können werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Polizeiwache in Marsberg ist unter 02992 902003711, die Polizeiwache in Sundern unter 02933 - 90200 und die Polizeiwache in Winterberg unter 02981 - 90200 erreichbar.

