Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Tatverdächtige nach Betrugsdelikten auf offener Straße festgenommen

Arnsberg (ots)

Eine Festnahme auf frischer Tat gelang der Polizei in Arnsberg am Freitag. Zeugen meldeten Hinweise auf die Tatverdächtigen, die gegen 13:50 Uhr an der "Engelbertstraße" gefälschte elektronische Geräte wie Smartphones und Uhren verkaufen wollten. Die Polizei hat die diese gefälschten Artikel sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall. Die drei Tatverdächtigen, zwei Frauen mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter von 41 und 45 Jahren sowie ein Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter von 40 Jahren sind festgenommen worden. Die Polizei hat die drei Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

