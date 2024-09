Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach gefährlicher Verkehrssituation am Wanderparkplatz Ennest gesucht

Schmallenberg, Winterberg, Hochsauerlandkreis (ots)

Sonntag (22. September 2024) gegen 11:50 Uhr mussten zwei Autofahrer stark abbremsen, als ein 58-Jähriger vom Wanderparkplatz "Ennest" rücksichtslos auf die B236 fuhr. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die beiden Autos waren auf der B236 von Winterberg in Richtung Oberkirchen unterwegs, als der 58-jährige Schmallenberger von dem Parkplatz aus auf die B236 in Richtung Winterberg losfuhr. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Die Polizeiwache in Winterberg ist unter der Telefonnummer 02981 - 90200 und die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 erreichbar.

