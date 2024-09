POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Arnsberg (ots) - Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Nähe des Wasserspielplatz in Arnsberg. Auf dem dortigen Fußweg an der "Promenade" griffen circa sechs Jugendliche im Alter von ungefähr 14-16 Jahren einen Zehnjährigen aus Arnsberg an. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen dem zehnjährigen Jungen sein Handy wegnehmen wollten. Ein Tatverdächtiger ...

